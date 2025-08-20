Россиянка продала своего новорождённого за 23 тысячи рублей

Иркутянка продала новорождённого сына за 23 тысячи рублей. Об этом пишет Babr Mash.
После рождения ребёнка 33-летняя женщина разместила в социальной сети объявление о передаче малыша на воспитание. На предложение откликнулась 17-летняя девушка, которая забрала младенца у железнодорожного вокзала. Позже она оформила усыновление, и мальчик прожил с ней все эти годы.
Правоохранительные органы выяснили ситуацию во время проверки органов опеки. Суд признал мать виновной в торговле людьми и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы.
Ранее россиянка, бросившая младенца в унитаз турецкого аэропорта, потребовала вернуть дочь из приемной семьи.