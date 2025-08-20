Ричмонд
Россиянка продала своего новорождённого за 23 тысячи рублей

Иркутянка продала новорождённого сына за 23 тысячи рублей.

Иркутянка продала новорождённого сына за 23 тысячи рублей. Об этом пишет Babr Mash.

После рождения ребёнка 33-летняя женщина разместила в социальной сети объявление о передаче малыша на воспитание. На предложение откликнулась 17-летняя девушка, которая забрала младенца у железнодорожного вокзала. Позже она оформила усыновление, и мальчик прожил с ней все эти годы.

Правоохранительные органы выяснили ситуацию во время проверки органов опеки. Суд признал мать виновной в торговле людьми и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы.

Ранее россиянка, бросившая младенца в унитаз турецкого аэропорта, потребовала вернуть дочь из приемной семьи.