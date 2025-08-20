Ричмонд
ДТП с детьми в области Абай: в регионе работает спецгруппа

В акимате области Абай отреагировали на смертельное ДТП с шестью детьми — в регионе работает специальная группа, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Источник: Nur.kz

Между тем вчера вечером в облздраве сообщали, что состояние троих пострадавших детей оценивается как тяжелое, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Ситуация находится на контроле руководства управления здравоохранения области Абай», — отмечали в управлении.

Напомним, накануне в селе Бейсерке автомобиль наехал на шестерых детей, игравших рядом с домом. Двое погибли на месте, один — по пути в больницу, еще троих госпитализировали.

В полиции сообщали, что за рулем машины находился 55-летний мужчина. Предварительно, он был трезв, но не справился с управлением. Сейчас водитель в ИВС.

В Минздраве сообщали, что по поручению президента в область Абай направился борт с медицинской бригадой на борту в составе реаниматолога, нейрохирурга и травматолога.