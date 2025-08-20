Ричмонд
Женщина продала новорожденного ребенка за 23 тысячи рублей в Иркутске

Ребенок все эти годы жил в новой семье и был усыновлен.

Источник: Freepik

В Иркутске женщина после рождения ребенка решила продать его. Для этого она разместила объявление в соцсети, где написала, что хочет бесплатно отдать младенца на воспитание. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

На объявление откликнулась 17-летняя девушка. Они встретились у вокзала, и мать передала ей ребенка. Несмотря на обещание «бесплатно», девушка отдала ей за это 23 тысячи рублей. Ребенок все эти годы жил в новой семье и был усыновлен.

Дело раскрылось только сейчас. Суд признал женщину виновной в торговле людьми и назначил ей срок в колонии в виде 6 лет лишения свободы. Пока приговор суда в силу не вступил.