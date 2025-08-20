Ричмонд
В Перми у Коммунального моста автомобиль сбил и зажал под собой ребенка

Первую помощь пострадавшей в ДТП девочке оказали сотрудники полиции.

Источник: ГУ МВД

В районе Коммунального моста Перми днем 19 августа произошло серьезное ДТП. Первыми на месте дорожного происшествия оказались сотрудники полка ППС городского управления МВД старший сержант Николай Бушуев и лейтенант Владимир Тихомиров. Они двигались на служебной машине по мосту в сторону ул. Окулова.

На перекрестке улиц Окулова и Попова они заметили легковой автомобиль «Чери» и столпившихся рядом с ним людей. Полицейские увидели сидящую на асфальте девочку в ссадинах и крови. Выйдя из машины, они заметили под задней частью иномарки просившую о помощи еще одну девочку.

Сотрудники полиции вместе с двумя очевидцами стали аккуратно поднимать машину за бампер и колесо. Это позволило плавно вызволить попавшего в беду ребенка. Патрульные ППС передали пострадавших девочек прибывшим сотрудникам скорой помощи. Они установили свидетелей дорожного происшествия и вызвали экипаж ДПС.

Подробности ДТП сообщили в краевом ГУ МВД. По ул. Окулова около 13:30 двигался автомобиль «Чери» под управлением женщины 1960 года рождения. В районе дома № 18 она не уступила дорогу двум несовершеннолетним пешеходам, пересекающим проезжую часть по нерегулируемому переходу.

В результате ДТП девочки 10 и 11 лет получили травмы и были доставлены в медучреждение, где им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего.