В Перми у Коммунального моста автомобиль сбил и зажал под собой ребенка

На перекрестке улиц Окулова и Попова они заметили легковой автомобиль «Чери» и столпившихся рядом с ним людей. Полицейские увидели сидящую на асфальте девочку в ссадинах и крови. Выйдя из машины, они заметили под задней частью иномарки просившую о помощи еще одну девочку.