Пенсионер потерял ногу после рыбалки из-за поедающей плоть бактерии

Это уже второй случай заражения этой бактерией в районе Хендерсон-Пойнт. Ранее в июле 77-летний мужчина погиб от подобной инфекции. Бактерии Vibrio vulnificus обитают в прибрежных водах и особенно активны в теплое время года. Заражение ими часто приводит к тяжелым последствиям — каждый пятый случай заканчивается смертью в течение двух суток.