Пенсионер потерял ногу после рыбалки из-за поедающей плоть бактерии

Пенсионер из США лишился ноги после заражения опасной бактерией в Мексиканском заливе. Об этом сообщает FOX 8 Live.
64-летний Брайан Шиллинг получил травму ноги во время рыбалки в Бэй-Сент-Луисе, штат Миссисипи. Небольшая царапина вызвала быстрое развитие некротического фасциита — тяжелого воспаления тканей, вызванного бактерией Vibrio vulnificus. В течение 12 часов нога мужчины почернела, и его срочно госпитализировали.
Несмотря на тяжелое состояние и необходимость пребывания на аппарате жизнеобеспечения, Брайан выжил благодаря своевременной медицинской помощи. Для спасения жизни врачи ампутировали ногу выше колена. Его невеста Лиза Винье рассказала, что мужчина был сильно шокирован после операции.
Это уже второй случай заражения этой бактерией в районе Хендерсон-Пойнт. Ранее в июле 77-летний мужчина погиб от подобной инфекции. Бактерии Vibrio vulnificus обитают в прибрежных водах и особенно активны в теплое время года. Заражение ими часто приводит к тяжелым последствиям — каждый пятый случай заканчивается смертью в течение двух суток.
Ранее в США уже четверо умерли из-за поедающих плоть бактерий.