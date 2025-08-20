Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки дронов атаковали Россию в ночь на 20 августа: карта ударов БПЛА

В Воронежской области за ночь сбито не менее семи беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать регион. В ряде городов России ограничили работу аэропортов. Ранней ночью на 20 августа Минобороны сообщало об уничтожении 23 украинских дронов над российской территорией, большая часть из них пыталась ударить по Курской и Брянской областям. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Россию — в материале URA.RU.

Дроны ВСУ атаковали Воронежскую область.

В Воронежской области за ночь сбито не менее семи беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать регион. В ряде городов России ограничили работу аэропортов. Ранней ночью на 20 августа Минобороны сообщало об уничтожении 23 украинских дронов над российской территорией, большая часть из них пыталась ударить по Курской и Брянской областям. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Россию — в материале URA.RU.

Легенда картыФото: URA.RU.

Воронежская область.

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили не менее семи дронов Украины в одном из районов области и городском округе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки беспилотников ВСУ еще актуальна, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале.

Уничтожение беспилотников.

Над российскими территориями с 21:00 19 августа до 00:00 20 августа было уничтожено 23 украинских БПЛА. Среди атакованных регионов: Курская область — там сбили восемь дронов, Брянская область — там сбили семь, Белгородская — пять, Крым — два, Черное море — один. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны России.

Ограничения в аэропортах.

В пяти городах России были введены ограничения на работу аэропортов — они приостановили прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов и пассажиров. Полеты временно запретили в Волгограде, Самаре (аэропорт Курумоч), Саратове (Гагарин), Тамбове (Донское) и Нижнем Новгороде (Стригино). Позже в Волгограде ограничения были сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше