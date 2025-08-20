Десятки дронов атаковали Россию в ночь на 20 августа: карта ударов БПЛА

Дроны ВСУ атаковали Воронежскую область.
В Воронежской области за ночь сбито не менее семи беспилотников ВСУ, пытавшихся атаковать регион. В ряде городов России ограничили работу аэропортов. Ранней ночью на 20 августа Минобороны сообщало об уничтожении 23 украинских дронов над российской территорией, большая часть из них пыталась ударить по Курской и Брянской областям. Подробнее о ночной атаке ВСУ на Россию — в материале URA.RU.
Легенда картыФото: URA.RU.
Воронежская область.
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбили не менее семи дронов Украины в одном из районов области и городском округе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки беспилотников ВСУ еще актуальна, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале.
Уничтожение беспилотников.
Над российскими территориями с 21:00 19 августа до 00:00 20 августа было уничтожено 23 украинских БПЛА. Среди атакованных регионов: Курская область — там сбили восемь дронов, Брянская область — там сбили семь, Белгородская — пять, Крым — два, Черное море — один. Об этом сообщили в telegram-канале Минобороны России.
Ограничения в аэропортах.
В пяти городах России были введены ограничения на работу аэропортов — они приостановили прием и выпуск самолетов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов и пассажиров. Полеты временно запретили в Волгограде, Самаре (аэропорт Курумоч), Саратове (Гагарин), Тамбове (Донское) и Нижнем Новгороде (Стригино). Позже в Волгограде ограничения были сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.