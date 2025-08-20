Ричмонд
В Красноярске пенсионер переходил ж/д пути перед поездом и погиб

В Железнодорожном районе Красноярска пассажирский поезд смертельно травмировал 73-летнего местного жителя, который нарушил правила поведения на железной дороге.

Источник: ГУ МВД

Все случилось 19 августа в районе остановочной платформы «Путепровод».

«По предварительным данным, семья переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Часть людей успела отбежать на безопасное расстояние, а 73-летнего мужчину ударило поездом», — рассказали в транспортной полиции Сибири.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Другие обстоятельства выясняются, Красноярским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека).