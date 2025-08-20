В Красноярске пенсионер переходил ж/д пути перед поездом и погиб

«По предварительным данным, семья переходила железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Часть людей успела отбежать на безопасное расстояние, а 73-летнего мужчину ударило поездом», — рассказали в транспортной полиции Сибири.