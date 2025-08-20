Британия поможет Украине выбрать нового президента

При этом накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть проведение выборов в стране, однако подчеркнул, что в текущих обстоятельствах это невозможно. Об этом он сообщил в ходе переговоров с главой США Дональдом Трампом, прошедших в Белом доме. В ответ американский лидер с долей иронии поинтересовался, возможны ли выборы через три года, если боевые действия продолжатся. На этот вопрос украинский президент не дал прямого ответа и лишь рассмеялся.