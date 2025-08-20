Учительницу английского языка обвинили в интимных отношениях с подростком

ABC13 подтвердил, что недавно арестованная по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних женщина ранее работала учителем в округе Галифакс (штат Вирджиния, США).
Как сообщила директор учебного заведения Дана Джонс, 34-летняя Кейтлин Кэмпбелл в течение последнего года преподавала английский язык в школе C.H. Friend для учащихся 7−12 классов.
Хотя Джонс не помнит точную дату поступления жалобы, она утверждает, что инцидент произошел в течение последнего месяца. Директор заявила, что немедленно уведомила полицию после получения информации, после чего Кэмпбелл была уволена.
«Мы предпочли честность вместо сокрытия инцидента. [Священное] писание четко говорит: что сделано в темноте, будет вынесено на свет. Мы понимали, что обращение в полицию привлечет внимание к нашей школе, но передали им всю информацию и позволили продолжить расследование», — заявила Джонс.
Директор отказалась подтверждать, являются ли пострадавшие учениками школы, однако представитель прокуратуры штата уточнил, что жертвой является несовершеннолетний мужского пола.
