Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учительницу английского языка обвинили в интимных отношениях с подростком

ABC13 подтвердил, что недавно арестованная по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних женщина ранее работала учителем в округе Галифакс (штат Вирджиния, США).

ABC13 подтвердил, что недавно арестованная по обвинению в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних женщина ранее работала учителем в округе Галифакс (штат Вирджиния, США).

Как сообщила директор учебного заведения Дана Джонс, 34-летняя Кейтлин Кэмпбелл в течение последнего года преподавала английский язык в школе C.H. Friend для учащихся 7−12 классов.

Хотя Джонс не помнит точную дату поступления жалобы, она утверждает, что инцидент произошел в течение последнего месяца. Директор заявила, что немедленно уведомила полицию после получения информации, после чего Кэмпбелл была уволена.

«Мы предпочли честность вместо сокрытия инцидента. [Священное] писание четко говорит: что сделано в темноте, будет вынесено на свет. Мы понимали, что обращение в полицию привлечет внимание к нашей школе, но передали им всю информацию и позволили продолжить расследование», — заявила Джонс.

Директор отказалась подтверждать, являются ли пострадавшие учениками школы, однако представитель прокуратуры штата уточнил, что жертвой является несовершеннолетний мужского пола.

Читайте также: Стала известна одна деталь инцидента с домогательствами на девичнике.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.