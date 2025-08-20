Ричмонд
Еще два члена банды Малиновского предстанут перед судом за драку в Красноярске

Мужчин обвиняют в хулиганских действиях, совершенных организованной группой.

Источник: Следственный комитет РФ

Два члена банды Ярослава Малиновского предстанут перед судом за драку в Красноярске. Мужчин обвиняют в хулиганских действиях, совершенных организованной группой. Об этом рассказали в СК по Красноярскому краю и Хакасии. 2 февраля 2023 года не менее 14 человек, находясь у фитнес-центра «Гараж», избили двоих мужчин 24-х и 27-ми лет руками и ногами, а также предметами, используемыми в качестве оружия.

С июня 2023 года один из обвиняемых скрывался в Таиланде и находился в международном розыске. 7 марта 2025 года его экстрадировали в Россию и задержали. Сейчас он под арестом.

Ранее в Красноярске осудили пятерых членов ОПГ по делу о нападении около фитнес-центра. Им назначили до 5,5 лет колонии. Сам Малиновский находится в межгосударственном розыске.