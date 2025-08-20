«Паспорт всё ещё не со мной»: за что задержали российского учёного Ожаровского в Монголии

Российский физик-ядерщик Андрей Ожаровский был задержан в Монголии сотрудниками миграционной службы и полиции этой страны, о чем он сам сообщил РБК.
«Монгольские силовики проявили чудеса… шерлохомистости. Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов. Здесь пустое место, здесь никто не живет, это не рядом с каким-то городом, не с каким-то предприятием. Это давно брошено еще после развала Советского Союза месторождение», — пояснил ученый.
Как сообщил Ожаровский, его визит в Монголию был осуществлен по приглашению местных экоактивистов, выступающих против разработки урановых месторождений. Инцидент с задержанием произошел во время осмотра заброшенных урановых карьеров в районе месторождения Мардай.
Ожаровский также подробно рассказал о процессе задержания. По словам ученого, в безлюдной местности к нему приблизился автомобиль, из которого вышла сотрудница миграционной службы. Проверив его паспорт, она конфисковала документ без предъявления обвинений или разъяснения причин. Физика транспортировали к ближайшему пограничному переходу с офисом миграционной службы.
«Я пока нахожусь еще в машине по дороге к ближайшему городку, где они, наверное, хотят меня опросить Я рассматриваю конфискацию паспорта именно как задержание, потому что я лишен свободы передвижений. Значит, я задержан», — рассказал физик-ядерщик.
По словам Ожаровского, сейчас он перемещается на автомобиле своего друга. В настоящее время у физика сохраняется связь, имеется телефон, а также необходимый запас продуктов питания, воды и личных вещей.
Кроме этого, он сообщил, что находится в пути уже пять часов, и до конечного пункта остается еще примерно три часа.
Физик пояснил, что измерения окружающей среды дозиметром не требуют лицензии. Он предположил, что причиной задержания стали упоминания в монгольских блогах о его якобы возможных связях со спецслужбами или «Росатомом».
При этом Ожаровский сообщил, что сотрудники правоохранительных органов действовали корректно, ограничив лишь его свободу передвижения, при этом телефоны и компьютер остались при нем.
Ученый выразил опасения относительно возможного предъявления обвинений или депортации, назвав этот вариант наихудшим развитием событий. Тем не менее, физик намерен обжаловать решение через соответствующие инстанции.
