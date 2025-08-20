В Красноярском крае гендиректора организации задержали за хищение 480 млн рублей

По информации ведомства, в 2016—2021 годах руководитель организации разработала схему фиктивных закупок топлива. Торги, в которых участвовали подконтрольные злоумышленнице фирмы, признавались несостоявшимися, чтобы во время очередных закупок можно было завысить договорную стоимость нефти. От этого зависели тарифы на тепло и размер коммунальных платежей жителей села Ванавара на севере Красноярского края.