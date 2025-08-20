В Красноярском крае гендиректора организации задержали за хищение 480 млн рублей

Следователи возбудили по материалам ФСБ уголовное дело об особо крупном мошенничестве группой по предварительному сговору, сообщили в региональном управлении СК.
По информации ведомства, в 2016—2021 годах руководитель организации разработала схему фиктивных закупок топлива. Торги, в которых участвовали подконтрольные злоумышленнице фирмы, признавались несостоявшимися, чтобы во время очередных закупок можно было завысить договорную стоимость нефти. От этого зависели тарифы на тепло и размер коммунальных платежей жителей села Ванавара на севере Красноярского края.
Гендиректор предоставляла специалистам администрации Эвенкийского района документы с ложными сведениями о ценах, а затем получала субсидии для компенсации затрат на оплату коммунальных услуг. «Организации перечислено свыше 480 миллионов рублей. Подозреваемая и ее сообщники распорядились этими деньгами по своему усмотрению», — рассказали в СК.
Подозреваемая задержана и заключена под стражу. Расследование продолжается.