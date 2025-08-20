На Кубани задержали перевозчиков автомобиля для подрыва Крымского моста

В понедельник ФСБ сообщила о срыве плана украинских спецслужб по взрыву на Крымском мосту. По данным ведомства, бомба большой мощности была заложена в автомобиль Chevrolet Volt, который был доставлен в Россию с Украины транзитом через несколько стран, и ввезён непосредственно на территорию страны через Грузию.
Задержанные перевозчики передавали машину на автовозе. Предполагалось, что следующий водитель должен был выехать на Крымский мост и стать невольным террористом-смертником. Задержание произошло на обочине дороги рядом с элеватором и недалеко от железнодорожной станции.
Ранее Life.ru писал, что военный эксперт указал на важную деталь сорванного на Крымском мосту теракта. По мнению специалиста, террористы не планировали разрушать мост.