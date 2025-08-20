Власти рассказали о судьбе исчезнувшего после столкновения с медведем человека

Напомним, что несчастный случай произошел во время восхождения на вулкан Раусу, возвышающийся на 1661 метр на полуострове Сиретоко. Двое мужчин поднимались по маршруту, когда хищник внезапно набросился на одного из них и, на глазах его спутника, утащил жертву в лесную чащу.