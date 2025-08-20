Власти рассказали о судьбе исчезнувшего после столкновения с медведем человека

Издание Japan Today сообщает о трагической развязке истории с 26-летним жителем Токио, бесследно исчезнувшим после встречи с бурым медведем.
Напомним, что несчастный случай произошел во время восхождения на вулкан Раусу, возвышающийся на 1661 метр на полуострове Сиретоко. Двое мужчин поднимались по маршруту, когда хищник внезапно набросился на одного из них и, на глазах его спутника, утащил жертву в лесную чащу.
Поисковая операция длилась почти сутки. В итоге останки молодого туриста нашли на горном склоне, примерно в двухстах метрах от основной тропы. На земле и деревьях тянулись кровавые следы, оставленные медведем, а неподалеку в кустарнике обнаружили кошелек и окровавленную одежду.
Рядом с телом находились медведица и два медвежонка. Животных застрелили, а их причастность к нападению предстоит установить с помощью анализа ДНК.
Вулкан Раусу включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и славится многочисленной популяцией бурых медведей. Это одно из популярных направлений у туристов в летний сезон, и, по данным полиции, в тот день планировали выход на маршрут не менее сорока человек.
