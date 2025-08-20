Жительница Омска выпала из окна своей квартиры

По прибытии на место происшествия вызванные медиками сотрудники полиции провели опрос пострадавшей. В ходе беседы выяснилось, что женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже. В связи с данным происшествием начата проверка для установления всех деталей инцидента.