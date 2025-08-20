Ричмонд
Жительница Омска выпала из окна своей квартиры

Она отделалась переломами ног.

Источник: Freepik

В Омске проводится расследование инцидента, произошедшего в доме по адресу Краснознаменная, 2а, где 59-летняя местная жительница получила серьезные травмы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. Сообщает «ТОП24».

Согласно информации, полученной от источника в медицинских кругах, в понедельник, 18 августа, в больницу скорой медицинской помощи № 1 была доставлена женщина с переломами обеих нижних конечностей, выявленными в ходе обследования.

По прибытии на место происшествия вызванные медиками сотрудники полиции провели опрос пострадавшей. В ходе беседы выяснилось, что женщина выпала из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже. В связи с данным происшествием начата проверка для установления всех деталей инцидента.

Ранее мы писали, что в Омске двухлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.