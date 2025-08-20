Ричмонд
Иркутского афериста депортировали из Камбоджи за мошенничество с майнинговым оборудованием

Злоумышленник перепродал арендованную технику стоимостью более 3,6 млн рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

Гражданина России, обвиняемого в совершении мошенничества в особо крупном размере, депортировали из Королевства Камбоджа в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, по версии следствия, несколько лет назад злоумышленник взял в аренду майнинговое оборудование стоимостью свыше 3,6 млн рублей в Иркутске, пишет ИА IrkutskMedia.

В дальнейшем фигурант перепродал технику. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Россиянина объявили в международный розыск. Ирина Волк сообщила, что местонахождение разыскиваемого было установлено при взаимодействии по каналам Интерпола. Злоумышленник находился в Королевстве Камбоджа. Его задержали и передали специалистам российского Бюро Интерпола для отправки в Россию, пишет МВД Медиа.

Ранее агентство сообщало, что Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор пяти жителям Челябинской области. В составе организованной группы они обманом похитили деньги и майнинговое оборудование 68 потерпевших. Сумма ущерба составляет превысила 12 млн рублей.

