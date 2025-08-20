Иркутского афериста депортировали из Камбоджи за мошенничество с майнинговым оборудованием

В дальнейшем фигурант перепродал технику. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Россиянина объявили в международный розыск. Ирина Волк сообщила, что местонахождение разыскиваемого было установлено при взаимодействии по каналам Интерпола. Злоумышленник находился в Королевстве Камбоджа. Его задержали и передали специалистам российского Бюро Интерпола для отправки в Россию, пишет МВД Медиа.