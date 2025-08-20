В СК рассказали о ходе расследования причин смерти в лесу актрисы Шельменкиной

Погибшая в лесу актриса Нижегородского академического театра кукол Софья Шельменкина ушла туда за ягодами, признаков криминального характера смерти обнаружено не было. Об этом во вторник, 19 августа, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону.
— Женщина ушла в лес за ягодами. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Судебно-медицинская экспертиза еще не готова. При этом криминальных признаков смерти не обнаружено, — рассказали Aif.ru в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР Софья Шельменкина отправилась в лес, заблудилась и погибла. Она ушла в лес 7 августа.
Женщина долгое время не выходила на связь, и волонтеры поискового отряда «Рысь» отправились на ее спасение. Недавно ее нашли мертвой, похороны прошли 19 августа.
Софья Шельменкина выступала на сцене на протяжении 53 лет. За свою карьеру она отыграла около 40 ролей, среди которых постановки «Аленький цветочек», «Волшебная лампа Аладдина» и «Осенняя сказка».