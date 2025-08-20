Ричмонд
+20°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области разыскали водителя, который заблокировал дорогу скорой помощи с пациентом

В Златоусте водитель упорно не давал проехать машине скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

Медики торопились отвезти пациента в больницу. Но в узком дворе в 3-м микрорайоне путь им преградила Mazda. 49-летний водитель не обращал внимания ни на мигалку скорой, ни на просьбы медиков освободить дорогу.

Пациент ждать не мог. В конце концов водителю медицинского автомобиля удалось протиснуться мимо Mazda по самому краю дороги, заехав на бордюр.

Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водителя иномарки удалось вычислить. В отношении мужчины составили протокол о нарушении правил стоянки. Автохама ждет штраф, правда, небольшой — всего 2 тыс. рублей.