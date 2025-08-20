В Челябинской области разыскали водителя, который заблокировал дорогу скорой помощи с пациентом

Медики торопились отвезти пациента в больницу. Но в узком дворе в 3-м микрорайоне путь им преградила Mazda. 49-летний водитель не обращал внимания ни на мигалку скорой, ни на просьбы медиков освободить дорогу.
Пациент ждать не мог. В конце концов водителю медицинского автомобиля удалось протиснуться мимо Mazda по самому краю дороги, заехав на бордюр.
Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, водителя иномарки удалось вычислить. В отношении мужчины составили протокол о нарушении правил стоянки. Автохама ждет штраф, правда, небольшой — всего 2 тыс. рублей.