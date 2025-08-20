Выяснилось, как погиб известный бизнесмен в горах Тянь-Шаня

При восхождении на Хан-Тенгри в Тянь-Шане в Киргизии погиб россиянин Алексей Ермаков.
Помимо Алексея, в горах скончался и его напарник из Италии. Также пострадала ещё одна российская туристка. Во время спуска она сломала ногу. Женщина более пяти суток ждёт помощи.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
«Не остановить».
Алексей Ермаков — известный омский бизнесмен. Человек, который не мыслил своей жизни без марафонских дистанций и восхождений на горные вершины.
«Он был очень позитивным, дружелюбным. Готовым прийти на помощь, даже если его не просить об этом. Его энергии на несколько человек бы хватило. Остановить его было нереально», — рассказал корреспонденту omsk.aif.ru друг Алексея Матвей Кац.
«Он ведь очень серьёзно бегал марафоны, ультрапробеги. Он побывал на самых знаменитых марафонах мира. Единственный из омичей их все преодолел. Кстати, обладал талантом художника», — добавил собеседник.
Алексей ездил на марафоны в США, страны Европы и Ближнего Востока. Ему покорились высшая точка Южной Америки — гора Аконкагуа — и высшая точка Северной Америки — Мак-Кинли.
К сожалению, поездка на Хан-Тенгри оказалась последней.
Уснул и больше не проснулся.
Руководитель альпклуба «Крокус» Евгений Жулинский поделился с корреспондентом omsk.aif.ru информацией, полученной от начальника лагеря Хан-Тенгри:
«13-го августа в 17:00 Лёша был на вершине, 14-го в 6:00 спустились в третий лагерь. Те, с кем он ходил, пошли на юг, остальные к нам и спустились до базы. Лёха был сильно уставший и остался во втором лагере ночевать, утром планировал рано начать спуск в базу. Но он не спустился, на связь не выходил. Тогда ребята вышли к нему. Обнаружили палатку, потухший джет (газовый баллон для разогрева воды и пищи — Прим. ред.) в тамбуре. Хотел согреть воду, видимо, заснул и всё».
Тело Алексея уже начали спускать. Евгений Жулинский отмечает, что это процесс небыстрый. Потому о времени и месте прощания с сибиряком пока говорить рано.
Вместе с омичем погиб и его итальянский напарник. Сейчас ждёт помощи еще одна альпинистка из этой группы Наталья Наговицина. Она сломала ногу при спуске. На помощь к женщине вылетел вертолёт, но из-за погодных условий совершил жёсткую посадку на склоне. Пострадали пилот и спасатель.
Было принято решение послать ещё один вертолёт, но видимость нулевая. Наталья находится на высоте более пяти суток, без еды и воды. У неё есть только спальный мешок.
Женщина неоднократно совершала восхождение на Хан-Тенгри. Четыре года назад на высоте 6900 метров у её мужа, альпиниста Сергея, случился инсульт. Мужчина погиб. Через год Наталья снова поднялась на Хан-Тенгри и установила табличку в память о супруге. Покорить вершину ей удалось и сейчас.