Выяснилось, как погиб известный бизнесмен в горах Тянь-Шаня

«13-го августа в 17:00 Лёша был на вершине, 14-го в 6:00 спустились в третий лагерь. Те, с кем он ходил, пошли на юг, остальные к нам и спустились до базы. Лёха был сильно уставший и остался во втором лагере ночевать, утром планировал рано начать спуск в базу. Но он не спустился, на связь не выходил. Тогда ребята вышли к нему. Обнаружили палатку, потухший джет (газовый баллон для разогрева воды и пищи — Прим. ред.) в тамбуре. Хотел согреть воду, видимо, заснул и всё».