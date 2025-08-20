Генпрокуратура требует изъять активы экс-депутата ГД Гаджиева* на 2 млрд рублей

Прокуратура указывает, что сын и сестра бывшего депутата являются держателями его российских активов и управляют ими, обеспечивая тем самым материальную поддержку деятельности группы. К числу держателей имущества отнесены также отец Гаджиева, его зять и родители сожительницы. На их имена оформлена коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Москве, Подмосковье и Дагестане общей стоимостью свыше двух миллиардов рублей. Среди них — здания в Лаврушинском переулке в центре Москвы и участки в подмосковном Рождествено рядом с пансионатом «Снегири» Управления делами президента. Генпрокуратура требует обратить это имущество в доход государства и наложить на него арест до вынесения решения суда.