Бастрыкин поручил разобраться с нарушением жилищных прав семьи в Копейске

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования нарушения прав семьи, живущей в аварийном жилье в посёлке Горняк Копейска. Об этом сообщили в Следкоме РФ.
Речь идёт о доме по улице по улице Расковой, 7/1 живут бабушка Елена, её сын и малолетняя внучка. Здание поделено на две половины — жилую и нежилую. Жилая половина принадлежит Елене, нежилая находится в муниципальной собственности. В нежилой части обрушились кровля и часть несущей стены. Люди боятся за свою жизнь — дом может обрушиться в любой момент.
Следственные органы СК России по Челябинской области расследуют уголовное дело по ст. 293 УК РФ «халатность».
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального управления Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.