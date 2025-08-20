Бастрыкин поручил разобраться с нарушением жилищных прав семьи в Копейске

Речь идёт о доме по улице по улице Расковой, 7/1 живут бабушка Елена, её сын и малолетняя внучка. Здание поделено на две половины — жилую и нежилую. Жилая половина принадлежит Елене, нежилая находится в муниципальной собственности. В нежилой части обрушились кровля и часть несущей стены. Люди боятся за свою жизнь — дом может обрушиться в любой момент.