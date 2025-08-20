Бригада ВСУ в Сумской области «исчерпалась» после работы ВС РФ: карта СВО 20 августа

«В Сумской области родственники 158-й омбр все активнее ищут своих мужей и сыновей. Все из-за того, что 156-я бригада, о которой мы писали ранее, исчерпала свои возможности, и теперь в “командировку” в десантные войска отправляются боевики 158-й», — рассказал собеседник агентства. По его словам, после значительных потерь в предыдущих боях командование ВСУ начало перебрасывать личный состав из других соединений.