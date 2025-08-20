В Красноярске пешеход погиб при переходе железнодорожных путей в неположенном месте

Трагический инцидент произошел 19 августа в Красноярске между остановками «Путепровод» и «Калинина».
По предварительной информации, мужчина попытался перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора, в результате чего был сбит проходящим поездом.
Как сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК, машинист транспортного состава не успел применить экстренное торможение. От полученных травм горожанин скончался на месте до приезда скорой помощи.
В настоящее время правоохранительные органы проводят доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
В транспортном управлении СК напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Пересекать пути разрешается только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающегося состава и только на разрешающий сигнал.