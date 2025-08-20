В Красноярске пешеход погиб при переходе железнодорожных путей в неположенном месте

В транспортном управлении СК напоминают гражданам о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. Пересекать пути разрешается только в специально оборудованных местах, убедившись в отсутствии приближающегося состава и только на разрешающий сигнал.