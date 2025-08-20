Ричмонд
БПЛА сбили в Чертковском районе Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали БПЛА в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

По предварительной информации администрации Ростовской области, налёт беспилотников обошёлся без пострадавших, а также без разрушений и других последствий на земле.

Отметим, что этой же ночью, 20 августа, российские силы ПВО и РЭБ отражали атаку беспилотников в Воронежской области. Над регионом уничтожили около семи дронов. Там также никто не пострадал и последствия на земле не зарегистрировали.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше