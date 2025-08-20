БПЛА сбили в Чертковском районе Ростовской области

По предварительной информации администрации Ростовской области, налёт беспилотников обошёлся без пострадавших, а также без разрушений и других последствий на земле.
Отметим, что этой же ночью, 20 августа, российские силы ПВО и РЭБ отражали атаку беспилотников в Воронежской области. Над регионом уничтожили около семи дронов. Там также никто не пострадал и последствия на земле не зарегистрировали.
