В Уфе осудили мужчину за разбойное нападение на покупателя магазина

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, вечером в марте 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в магазине на улице Чудинова. Там он заметил ранее незнакомого мужчину и проследовал за ним на улицу. Угрожая расправой, злоумышленник потребовал деньги, а после отказа избил потерпевшего руками, ногами и бутылкой пива, похитив 21 тысячу рублей.