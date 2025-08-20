Ричмонд
В Уфе осудили мужчину за разбойное нападение на покупателя магазина

Мужчина избил незнакомца и похитил у него 21 тысячу рублей.

Источник: Аргументы и факты

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 35-летнему жителю города, признанному виновным в разбое.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, вечером в марте 2025 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился в магазине на улице Чудинова. Там он заметил ранее незнакомого мужчину и проследовал за ним на улицу. Угрожая расправой, злоумышленник потребовал деньги, а после отказа избил потерпевшего руками, ногами и бутылкой пива, похитив 21 тысячу рублей.

В ходе следствия мужчина признал вину, возместил ущерб и выплатил компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.