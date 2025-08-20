В военкомате Башкирии объяснили преимущества службы в мобилизационном резерве

Граждане, находящиеся в запасе, могут войти в мобилизационный резерв при выполнении ряда условий. Как рассказали в военном комиссариате Башкирии, для этого необходимо быть не старше 52 лет (для рядового состава) или 67 лет (для офицеров), а также не иметь судимостей или проблем с правоохранительными органами.