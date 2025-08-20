Ричмонд
В военкомате Башкирии объяснили преимущества службы в мобилизационном резерве

В военкомате Башкирии рассказали о льготах для мобилизационного резерва.

Источник: Комсомольская правда

Граждане, находящиеся в запасе, могут войти в мобилизационный резерв при выполнении ряда условий. Как рассказали в военном комиссариате Башкирии, для этого необходимо быть не старше 52 лет (для рядового состава) или 67 лет (для офицеров), а также не иметь судимостей или проблем с правоохранительными органами.

По словам военного комиссара Башкирии Михаила Блажевича, подготовка резервистов включает изучение теории и практические занятия: от стрельбы из боевого оружия до управления военной техникой. Участники программы могут получить звание, государственные награды и право выступать на парадах.

Финансовое обеспечение предусматривает ежемесячные выплаты: до 35 тысяч рублей для рядовых, до 37 тысяч для прапорщиков и от 70 до 110 тысяч рублей для офицерского состава. На время сборов за сотрудниками сохраняется средняя зарплата по основному месту работы.

Резервистов обеспечивают форменной одеждой и обязательно страхуют их жизнь и здоровье на весь период прохождения военной подготовки.

