NYT: встреча Трампа с лидерами ЕС была близка к скандалу

Согласно данным NYT, Мерц в частном порядке призывал американского лидера добиться перемирия хотя бы на время встречи президентов России и Украины. В то же время Трамп на саммите выразил мнение, что перемирие не является обязательным условием для начала диалога между сторонами конфликта. По словам главы США, мирные договоренности могут быть достигнуты даже в условиях продолжающихся боевых действий.