Автобус с мигрантами загорелся после ДТП в Афганистане, погиб 71 человек

Автобус с мигрантами попал в ДТП в Афганистане. Видео © X / Etilaatroz.
«В результате дорожно-транспортного происшествия в западной провинции Герат в Афганистане во вторник вечером погиб 71 человек, в том числе 17 детей», — говорится в заявлении.
Одним из участников аварии стал автобус, в котором везли в Кабул депортированных мигрантов. После столкновения он загорелся.
