Двух фигурантов дела банды Малиновского будут судить в Красноярске за избиение мужчин у фитнес-клуба

В Красноярске завершено расследование в отношении двух активных участников организованной преступной группировки криминального авторитета Ярослава Малиновского. Об этом рассказали в СК.
Мужчинам предъявлены обвинения в хулиганстве, совершенном организованной группой с применением насилия.
Как установило следствие, инцидент произошел вечером 2 февраля 2023 года у фитнес-центра на улице 8 Марта. Группа из не менее 14 человек, действуя сплоченно и жестоко, напала на двух молодых людей 24 и 27 лет. По данным ведомства, нападавшие использовали маски и скрученные номера на автомобилях, чтобы избежать идентификации.
Причиной расправы, по версии следствия, стал личный конфликт: один из потерпевших общался в социальных сетях с супругой близкого соратника Малиновского. Его друг оказался случайно вовлечен в ситуацию.
Одним из обвиняемых является Захар Медников, который с июня 2023 года находился в международном розыске. В марте 2025 года его удалось обнаружить и задержать на территории Таиланда с последующей экстрадицией в Россию. В настоящее время он содержится под стражей.
Ранее по этому же эпизоду были осуждены пять участников ОПГ, получившие сроки от 2 лет 10 месяцев до 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Новые подсудимые, как и их предшественники, не признают вину и отрицают принадлежность к преступному сообществу.