Двух фигурантов дела банды Малиновского будут судить в Красноярске за избиение мужчин у фитнес-клуба

Как установило следствие, инцидент произошел вечером 2 февраля 2023 года у фитнес-центра на улице 8 Марта. Группа из не менее 14 человек, действуя сплоченно и жестоко, напала на двух молодых людей 24 и 27 лет. По данным ведомства, нападавшие использовали маски и скрученные номера на автомобилях, чтобы избежать идентификации.