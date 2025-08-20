РИАН: перевозчиков машины для подрыва Крымского моста задержали на Кубани

В станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае были задержаны лица, перевозившие автомобиль со взрывчаткой, замаскированной под груз. Автомобиль предназначался для совершения теракта на Крымском мосту, о предотвращении которого ФСБ России сообщила в понедельник. Соответствующую информацию опубликовало РИА Новости.
Напомним, что ФСБ России в понедельник заявила о предотвращении новой попытки теракта на Крымском мосту. По информации ведомства, украинские спецслужбы планировали осуществить взрыв большой мощности с помощью автомобиля, за руль которого должен был сесть ничего не подозревавший водитель-смертник.
Взрывное устройство значительной мощности, по данным ФСБ, было скрыто в автомобиле Chevrolet Volt. Машина была доставлена в Россию с территории Украины через третьи страны, а непосредственно на территорию РФ въехала через грузинский пограничный пункт «Верхний Ларс».
Место задержания располагалось в непосредственной близости от элеватора, тогда как железнодорожная станция находилась на расстоянии примерно трех минут езды от этого пункта.
Согласно плану, который раскрыла ФСБ, машину должны были передать другому водителю. Этот человек, сам того не ведая, стал бы смертником, выехав на заминированном автомобиле на Крымский мост.
Ранее KP.RU подробно писал о предотвращении ФСБ теракта на Крымском мосту.