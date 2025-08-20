Перевозчики машины для подрыва Крымского моста задержаны в станице на Кубани

ФСБ сорвала попытку теракта на Крымском мосту. Сотрудники спецслужб обнаружили в автомобиле Chevrolet Volt самодельное взрывное устройство мощностью 130 килограммов в тротиловом эквиваленте. По информации ведомства, машина с бомбой прибыла в РФ с территории Украины, двигаясь транзитом через несколько стран.