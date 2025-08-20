Перевозчики машины для подрыва Крымского моста задержаны в станице на Кубани

Перевозивших машину с замаскированным взрывным устройством для теракта на Крымском мосту, о срыве которого в понедельник, 18 августа, сообщала ФСБ России, задержали в станице Старонижестеблиевской в Краснодарском крае.
Уточняется, что пособников спецслужб Украины, которые перевозили начиненный взрывчаткой автомобиль на автовозе, задержали на обочине трассы в станице Старонижестеблиевской. Рядом расположен элеватор, а в трех минутах езды — железнодорожная станция.
Сотрудники выяснили, что в дальнейшем машину предстояло передать другому водителю, тот должен был выехать на ней на Крымский мост «и стать невольным террористом-смертником», передает РИА Новости.
ФСБ сорвала попытку теракта на Крымском мосту. Сотрудники спецслужб обнаружили в автомобиле Chevrolet Volt самодельное взрывное устройство мощностью 130 килограммов в тротиловом эквиваленте. По информации ведомства, машина с бомбой прибыла в РФ с территории Украины, двигаясь транзитом через несколько стран.
Автомобиль пересек границу через пункт «Верхний Ларс», проехал по территории Северной Осетии — Алании и направлялся на Кубань.