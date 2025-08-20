Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Fox News раскрыл, что Трамп на встрече прошептал Макрону про Путина

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном 18 августа в Белом доме «прошептал» ему, что считает российского лидера Владимира Путина заинтересованным в достижении соглашения по Украине именно ради главы американской администрации. Об этом сообщает один из зарубежных телеканалов.

Трамп прошептал Макрону, что Путин хочет сделки ради лидера США.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном 18 августа в Белом доме «прошептал» ему, что считает российского лидера Владимира Путина заинтересованным в достижении соглашения по Украине именно ради главы американской администрации. Об этом сообщает один из зарубежных телеканалов.

«Я думаю, что Путин хочет заключить сделку. Я думаю, он хочет заключить сделку ради меня, вы понимаете?.. Как бы безумно это ни звучало», — приводит Fox News слова американского лидера. По данным канала, Трамп обратился к Макрону с этой мыслью во время приватного диалога, не зная, что микрофон остался включенным.

Ранее The New York Times сообщил, что встреча президента США Дональда Трампа с лидерами европейских государств в Белом доме едва не переросла в скандал. Наибольшая напряженность возникла в тот момент, когда канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением установить режим прекращения огня, чтобы провести переговоры между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Вместе с тем Трамп в ходе саммита высказал точку зрения, согласно которой прекращение огня не является обязательным требованием для начала мирного диалога между сторонами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше