Fox News раскрыл, что Трамп на встрече прошептал Макрону про Путина

Ранее The New York Times сообщил, что встреча президента США Дональда Трампа с лидерами европейских государств в Белом доме едва не переросла в скандал. Наибольшая напряженность возникла в тот момент, когда канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с предложением установить режим прекращения огня, чтобы провести переговоры между президентами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Вместе с тем Трамп в ходе саммита высказал точку зрения, согласно которой прекращение огня не является обязательным требованием для начала мирного диалога между сторонами.