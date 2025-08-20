17-летняя школьница продала своего возлюбленного в рабство за $14 тысяч

История юношеской любви обернулась кошмаром, когда 19-летний житель Китая был предан собственной девушкой. Его 17-летняя возлюбленная за 100 тысяч юаней, что соответствует примерно полумиллиону батов (14 тысяч долларов), продала парня банде мошенников в Мьянме, сообщает Thaiger.
Юноше из Чжаньцзяна, провинция Гуандун, пришлось провести четыре мучительных месяца в плену, перенося пытки, голод и изнурительный труд, прежде чем его семье удалось собрать 350 тысяч юаней и выкупить его свободу.
Их знакомство произошло в бильярдной. Сестра пострадавшего позже описала девушку как «вычурную», отметив её вызывающий стиль одежды и поддельные дизайнерские аксессуары. Та представлялась хоккиенкой, уверяла, что её родители управляют инвестициями, и постоянно упоминала семейные дела в Мьянме.
«Она всё время пыталась заманить моего брата в Мьянму, обещая найти там работу, — рассказала сестра в беседе с Xiaoxiang Morning Post. — Он был ослеплён чувствами».
В феврале этого года влюблённый юноша тайно отправился с ней в Бангкок. Однако вскоре родственники насторожились: в WeChat появились публикации его друзей, из которых стало ясно, что он находится у тайско-мьянманской границы.
«Нам показалось, что всё идёт не так, когда мы узнали, где он оказался», — вспоминает сестра. Именно там девушка бросила его, сославшись на необходимость встретить кого-то. Спустя мгновения вооружённые люди отобрали у него телефон и паспорт.
В течение последующих четырёх месяцев юношу держали в закрытом лагере. Его наголо брили, жестоко избивали, били металлическими прутьями по поясу и скручивали уши. Каждый день требовали выполнять «норму» интернет-мошенничества, и малейшая неудача каралась новыми пытками.
«Он сказал мне по телефону, что его увели люди с оружием», — вспоминала сестра после отчаянного звонка.
По данным Goody Feed, пленника заставляли работать по 16−20 часов в сутки, морили голодом, из-за чего он потерял более десяти килограммов. Многочисленные удары по голове привели к необратимой потере слуха.
После безуспешных попыток спасти его семья всё же смогла собрать необходимую сумму, и в июне юношу освободили. Он вернулся домой сломленным, преследуемым навязчивым страхом нового похищения.
Тем временем девушка спокойно отдыхала в Таиланде, но при возвращении в Китай была арестована. Ей предъявлены обвинения в мошенничестве и торговле людьми. Судебное разбирательство отложено, но его начало ожидается в ближайшее время.
«Ей всего 17 лет. Кто бы мог подумать, что она способна на такое зло? — сказала сестра пострадавшего. — Невозможно поверить, что человек в таком возрасте способен совершить столь подлые поступки».
