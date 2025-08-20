17-летняя школьница продала своего возлюбленного в рабство за $14 тысяч

«Нам показалось, что всё идёт не так, когда мы узнали, где он оказался», — вспоминает сестра. Именно там девушка бросила его, сославшись на необходимость встретить кого-то. Спустя мгновения вооружённые люди отобрали у него телефон и паспорт.