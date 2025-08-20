Ричмонд
В Башкирии распродают жилые квартиры должников

В Башкирии на распродажу выставили недвижимость должников.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии на продажу выставили собственность граждан, имеющих долги перед государством. Как сообщает интернет-портал UfaTime.ru, изучивший документы, инициатором торгов выступило Росимущество.

Среди предложенных лотов фигурируют три квартиры, которые расположены в Благовещенске на улице Комарова, 13. Кроме того, покупателям доступен земельный участок в Уфимском районе и несколько нежилых помещений на улице Рабкоров, а также на Карла Маркса.

Все торги будут проводиться на электронной площадке «Фабрикант». Тем, кто хочет принять в них участие, необходимо отправить свою заявку до 15 сентября.

