В Башкирии распродают жилые квартиры должников

Среди предложенных лотов фигурируют три квартиры, которые расположены в Благовещенске на улице Комарова, 13. Кроме того, покупателям доступен земельный участок в Уфимском районе и несколько нежилых помещений на улице Рабкоров, а также на Карла Маркса.