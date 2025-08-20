В Башкирии распродают жилые квартиры должников

В Башкирии на продажу выставили собственность граждан, имеющих долги перед государством. Как сообщает интернет-портал UfaTime.ru, изучивший документы, инициатором торгов выступило Росимущество.
Среди предложенных лотов фигурируют три квартиры, которые расположены в Благовещенске на улице Комарова, 13. Кроме того, покупателям доступен земельный участок в Уфимском районе и несколько нежилых помещений на улице Рабкоров, а также на Карла Маркса.
Все торги будут проводиться на электронной площадке «Фабрикант». Тем, кто хочет принять в них участие, необходимо отправить свою заявку до 15 сентября.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.