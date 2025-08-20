Экс-глава Курской области заключил сделку со следствием по делу о растрате

По его словам, экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании «КТК сервис» Андрей Воловиков признал вину в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). «Изначально Игорь Грабин — бывший заместитель экс-главы АО “Корпорация развития Курской области” Владимира Лукина — также шел на досудебку, но отказался признавать вину в хищении, в этой связи надзорное ведомство позже отказалось от сделки со следствием, — уточнил ТАСС другой источник в силовых структурах. — Именно по показаниям Грабина задержали Лукина, также не признавшего вину в хищениях».