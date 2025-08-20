Экс-глава Курской области заключил сделку со следствием по делу о растрате

«Смирнов и Дедов признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве», — сказал собеседник агентства.
По его словам, экс-гендиректор обанкротившейся подрядной строительной компании «КТК сервис» Андрей Воловиков признал вину в растрате в особо крупном размере (ст. 160 УК РФ). «Изначально Игорь Грабин — бывший заместитель экс-главы АО “Корпорация развития Курской области” Владимира Лукина — также шел на досудебку, но отказался признавать вину в хищении, в этой связи надзорное ведомство позже отказалось от сделки со следствием, — уточнил ТАСС другой источник в силовых структурах. — Именно по показаниям Грабина задержали Лукина, также не признавшего вину в хищениях».
По заявлениям Лукина впоследствии и было возбуждено уголовное дело, уточнил в свою очередь ТАСС защитник одного из фигурантов. «Дело возбуждено по заявлениям Владимира Лукина, направленным им на имя начальника ГУВД Курской области, руководителю Следственного комитета по Курской области и в адрес других силовых структур», — отметил адвокат.
Кроме того, защита не признавших вину фигурантов настаивает на «чисто гражданских в деле правоотношениях», которые были ранее решены в Арбитражном суде. Речь идет об удовлетворении исковых требований кредитора (Корпорации развития Курской области) к «КТК сервис» на общую сумму более 166 млн рублей в рамках процедуры банкротства, принятой в закрытом режиме в Арбитражном суде Курской области.
Дело о растрате
Бывший губернатор Курской области Смирнов и его экс-заместитель Дедов обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву и арестован Грабин — бывший помощник Лукина. Им обоим вменили растрату. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится также гендиректор компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов.
По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений. Предварительно установлено, что Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение. В частности, один из эпизодов дела связан с растратой денег, перечисленных корпорации по договору подряда на возведение двух взводных опорных пунктов пограничной службы.