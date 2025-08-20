Российские ученые создали новую термобарическую ручную гранату

Согласно описанию изобретения, корпус гранаты выполнен из цилиндрическо-полусферического полимера и содержит до 900 поражающих элементов — шариков из стали или тяжелого сплава на основе вольфрама. Все элементы соединены между собой в плотную укладку и жестко закреплены в общей оболочке с помощью полимерной связки, например полиамида. «Качество производимых изделий при использовании предлагаемого изобретения подтверждено экспериментально», — говорится в документе.