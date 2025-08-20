Генпрокуратура потребовала изъять имущество у бывшего депутата Гаджиева*

Прокуратура указала, что сын и сестра экс-депутата являются держателями его российских активов и управляют ими. К числу держателей имущества отнесены и отец Гаджиева*, его зять и родители сожительницы. На их имена была оформлена коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Московском регионе и Дагестане общей стоимостью более двух миллиардов рублей, сказано в статье.