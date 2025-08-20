Генпрокуратура потребовала изъять имущество у бывшего депутата Гаджиева*

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Советский районный суд Махачкалы с просьбой признать объединение, которое организовано родственниками бывшего депутата Государственной думы Магомеда Гаджиева*, экстремистским. Также в иске содержится требование конфисковать активы группы на два миллиарда рублей. Об этом сообщили РБК источники.
Объединение включает сожительницу бывшего парламентария Наталью Коломийцеву, его сына и сестру. По данным проверки прокуратуры, группа действует за границей и поддерживает враждебные РФ иностранные государства, в том числе Украину и ее вооруженные формирования.
После начала спецоперации Гаджиев* уехал из России и продолжил финансово поддерживать военизированные формирования Украины, а также публично дискредитировать ВС РФ. Кроме того, находясь за рубежом, он выразил готовность сотрудничать с западными спецслужбами в обмен на иностранное гражданство.
Прокуратура указала, что сын и сестра экс-депутата являются держателями его российских активов и управляют ими. К числу держателей имущества отнесены и отец Гаджиева*, его зять и родители сожительницы. На их имена была оформлена коммерческая недвижимость, элитное жилье и земельные участки в Московском регионе и Дагестане общей стоимостью более двух миллиардов рублей, сказано в статье.
Также ведомство просит лишить подконтрольную бывшему депутату компанию «Сулакнеруд» лицензии на добычу песчано-гравийной смеси на Чирюртовском месторождении в Дагестане.
1 августа Московский городской суд утвердил решение районного суда о конфискации имущества бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС Дмитрия Даудашвили.
*Признан Минюстом России иноагентом.