Три человека пострадали при падении тополя на остановку в Новосибирске

Огромный тополь внезапно рухнул на людей, когда те ждали транспорт. Обломки дерева и ветки также перегородили проезд, сообщает прокуратура области. По данным местных СМИ, повреждён и остановочный павильон, который оказался полностью смят под тяжестью ствола.
По словам очевидцев, на место происшествия выезжали два автомобиля скорой помощи. Людей, среди которых две женщины, увезли в больницу. Сейчас там работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее Life.ru сообщал, как Шадринске, в Курганской области, произошло экстренное отключение колеса обозрения с людьми. Электричество отключилось внезапно, и посетители парка аттракционов оказались заблокированы в кабинах на высоте 15 метров.