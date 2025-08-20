Три человека пострадали при падении тополя на остановку в Новосибирске

Огромный тополь внезапно рухнул на людей, когда те ждали транспорт. Обломки дерева и ветки также перегородили проезд, сообщает прокуратура области. По данным местных СМИ, повреждён и остановочный павильон, который оказался полностью смят под тяжестью ствола.