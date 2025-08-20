В Назарово подросток утонул на глазах у друзей

В Назарово произошла трагедия на реке Чулым.
19 августа 17-летний парень утонул во время купания. Его друзья пытались помочь, но спасти не смогли.
По предварительной информации, трое подростков отдыхали на берегу. Один из них решил искупаться один. В какой-то момент он начал тонуть и звать на помощь. Друзья бросились в воду, но уже не смогли его найти.
Сейчас на месте работают спасатели, которые проводят поисковые операции. Следственный комитет начал проверку по факту происшествия.
Следователи напоминают родителям о необходимости усилить контроль за детьми, особенно во время отдыха у воды. Летние купания часто приводят к трагическим последствиям, которых можно было бы избежать при должном внимании взрослых.