Марочко: Киев готовит провокацию в Краматорске

По словам эксперта, агентурная информация указывает на то, что администрация президента Украины Владимира Зеленского рассматривает подобные действия как способ повлиять на общественное мнение на фоне сообщений о возможном урегулировании конфликта после переговоров лидеров России и США. Марочко уточнил, что Киев планирует использовать фото- и видеоматериалы с мест предполагаемых ударов для распространения их в украинских и западных СМИ, а также в соцсетях. Цель акции — представить произошедшее как результат действий российских военных и обвинить Россию в нарушении международного права.