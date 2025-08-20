Спасателям потребуется три дня, чтобы добраться к застрявшей на горе Наговицыной

Группа спасателей выдвинулась к пику Победы в Киргизии, на котором застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Об этом в среду, 20 августа, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По словам представителя Минобороны Киргизии Алмаза Сарбанова, группе потребуется три дня, чтобы добраться до застрявшей альпинистки. Возвращаться они также будут около трех дней. Помимо этого, осложнить операцию по спасению могут неблагоприятные погодные условия, сообщает телеканал.
Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой и уже неделю ждет помощи. Женщине приходится в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается выжить в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».
