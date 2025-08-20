Спасателям потребуется три дня, чтобы добраться к застрявшей на горе Наговицыной

Наталья Наговицына застряла на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой и уже неделю ждет помощи. Женщине приходится в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается выжить в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».