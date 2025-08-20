Ричмонд
В Омской области под колесами иномарки погиб пешеход

Мужчина переходил дорогу на проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

В Большереченском районе произошло смертельное ДТП. Вчера, около 22:55, в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.

По предварительным данным, предоставленным сотрудниками Госавтоинспекции, 49-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» на 204-м километре автодороги Омск-Тара совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.

Жертвой аварии стал мужчина 1985 года рождения, который от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для установления точных причин и обстоятельств трагедии.