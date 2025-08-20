В Омской области под колесами иномарки погиб пешеход

В Большереченском районе произошло смертельное ДТП. Вчера, около 22:55, в дежурную часть ОМВД России по Большереченскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
По предварительным данным, предоставленным сотрудниками Госавтоинспекции, 49-летний водитель автомобиля «Тойота Корона» на 204-м километре автодороги Омск-Тара совершил наезд на пешехода, находившегося на проезжей части.
Жертвой аварии стал мужчина 1985 года рождения, который от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку для установления точных причин и обстоятельств трагедии.