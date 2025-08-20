Экс-депутат Гаджиев передал Западу сведения закрытого характера за $45 млн

Бывший депутат Государственной думы Магомед Гаджиев* предоставил западным странам информацию, не подлежащую разглашению. За это он получил от американских структур не менее 45 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.
По данным Генпрокуратуры, Гаджиев, находясь за границей, выразил готовность сотрудничать с иностранными спецслужбами в обмен на получение гражданства. Это было зафиксировано на видеозаписи, которая была доступна для просмотра неопределённому кругу лиц.
Ранее Гаджиев получил от правительственных структур США не менее 45 миллионов долларов за раскрытие секретной информации, что было установлено Департаментом государственной эффективности правительства США.
Генеральная прокуратура РФ также требует запретить деятельность организации, в которую входит экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев и некоторые его родственники, на территории России. Также ведомство требует обратить в доход государства имущество организации на сумму почти 2 миллиарда рублей. Иск направлен в Советский районный суд Махачкалы по личному поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.