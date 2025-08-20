Экс-депутат Гаджиев передал Западу сведения закрытого характера за $45 млн

По данным Генпрокуратуры, Гаджиев, находясь за границей, выразил готовность сотрудничать с иностранными спецслужбами в обмен на получение гражданства. Это было зафиксировано на видеозаписи, которая была доступна для просмотра неопределённому кругу лиц.