Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе при пожаре спасли женщину и эвакуировали 30 человек

В Бурзянском районе пострадал мужчина.

Источник: Аргументы и факты

В Уфе загорелось складское помещение на первом этаже пятиэтажного дома по улице Свердлова, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пожарные спасли 55-летнюю женщину, госпитализированную с отравлением продуктами горения, и эвакуировали 30 человек, среди них был ребенок.

В тот же день в селе Старосубхангулово на улице Ленина загорелся бревенчатый пристрой к жилому дому. Огнеборцы ликвидировали пожар, однако 59-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, получил ожоги головы и рук. Его доставили в Бурзянскую ЦРБ.

По данным МЧС России, причины и обстоятельства пожаров выясняют дознаватели. За прошедшие сутки в Башкирии чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, потушено 16 пожаров, для ликвидации последствий ДТП пожарные выезжали пять раз.