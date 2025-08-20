В Уфе при пожаре спасли женщину и эвакуировали 30 человек

В Уфе загорелось складское помещение на первом этаже пятиэтажного дома по улице Свердлова, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. Пожарные спасли 55-летнюю женщину, госпитализированную с отравлением продуктами горения, и эвакуировали 30 человек, среди них был ребенок.
В тот же день в селе Старосубхангулово на улице Ленина загорелся бревенчатый пристрой к жилому дому. Огнеборцы ликвидировали пожар, однако 59-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, получил ожоги головы и рук. Его доставили в Бурзянскую ЦРБ.
По данным МЧС России, причины и обстоятельства пожаров выясняют дознаватели. За прошедшие сутки в Башкирии чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано, потушено 16 пожаров, для ликвидации последствий ДТП пожарные выезжали пять раз.