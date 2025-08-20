В Уфе при пожаре спасли женщину и эвакуировали 30 человек

В тот же день в селе Старосубхангулово на улице Ленина загорелся бревенчатый пристрой к жилому дому. Огнеборцы ликвидировали пожар, однако 59-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно потушить огонь, получил ожоги головы и рук. Его доставили в Бурзянскую ЦРБ.