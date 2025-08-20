Ричмонд
ПВО ночью уничтожила 42 украинских беспилотника

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили и перехватили ночью 42 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 14 — над территорией Воронежской области, восемь — над территорией Тамбовской области, семь — над территорией Курской области, пять — над территорией Ростовской области, по два — над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, по одному — ­ над территориями Краснодарского края и Липецкой области», — говорится в сообщении.