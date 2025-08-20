Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 42 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в среду, 20 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 42 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в среду, 20 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным ведомства, 14 дронов сбили над Воронежской, восемь — над Тамбовской и семь — над Курской областями.

Помимо этого, пять беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей и по одному —­ над территориями Краснодарского края и Липецкой области.

— В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе. В результате атаки ранен мирный житель.

Также серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. По данным СМИ, силы противовоздушной обороны сбивали украинские беспилотники.