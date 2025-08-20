Силы ПВО за ночь сбили 42 украинских беспилотника над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 42 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом в среду, 20 августа, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, 14 дронов сбили над Воронежской, восемь — над Тамбовской и семь — над Курской областями.
Помимо этого, пять беспилотников уничтожили над территорией Ростовской области, по два — над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей и по одному — над территориями Краснодарского края и Липецкой области.
— В течение прошедшей ночи 20 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — передает Telegram-канал Минобороны.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника Вооруженных сил Украины на село Новостроевка-Первая в Грайворонском округе. В результате атаки ранен мирный житель.
Также серия взрывов прозвучала в Борисоглебске Воронежской области. По данным СМИ, силы противовоздушной обороны сбивали украинские беспилотники.