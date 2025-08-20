Экс-депутата Красноярского края задержали за мошенничество более 480 млн рублей

Позже, 24 июня, сообщалось, что директора инвестиционной группы «Русские фонды» Константина Бейрита и совладельца компании Сергея Васильева задержали в Тверской области в качестве подозреваемых по делу. Их отправили под домашний арест. Следствие считает, что бизнесмены состояли в сговоре с Новицким при продаже в 2016 году негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Первый национальный пенсионный», из которого были украдены 3 млрд рублей.