Экс-депутата Красноярского края задержали за мошенничество более 480 млн рублей

«В период с октября 2016 года по январь 2021 года подозреваемая, действуя совместно с неустановленными на данный момент лицами, разработала преступную схему хищения бюджетных средств. Генеральный директор проводила фиктивные закупки для заключения договоров поставки нефти, в которых участвовали две подконтрольные ей организации», — сказано в сообщении.
Отмечается, что подозреваемая предоставила в администрацию Эвенкийского района документы, содержащие ложные сведения о размере коммунальных платежей, для последующего получения субсидии в виде компенсации части затрат на оплату населением коммунальных услуг.
Суммарно в результате преступной деятельности был нанесен материальный ущерб размером более 480 млн рублей. По данным следствия, подозреваемая и ее сообщники распорядились по своему усмотрению.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору»).
Как сообщил СУ СКР по Красноярскому краю, подозреваемая задержана и заключена под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и лица преступления.
Новицкого отправили под домашний арест 22 июня на два месяца. Он обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).
Позже, 24 июня, сообщалось, что директора инвестиционной группы «Русские фонды» Константина Бейрита и совладельца компании Сергея Васильева задержали в Тверской области в качестве подозреваемых по делу. Их отправили под домашний арест. Следствие считает, что бизнесмены состояли в сговоре с Новицким при продаже в 2016 году негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Первый национальный пенсионный», из которого были украдены 3 млрд рублей.
По версии следствия, Новицкий вместе с подельниками разработал преступную схему хищения денежных средств АО «НПФ “Урал ФД” под видом покупки ликвидных ценных бумаг. План состоял в том, чтобы приобрести активы по завышенной стоимости на средства пенсионных резервов и пенсионных накоплений участников фонда.
12 августа сообщалось, что сумма хищений по делу бизнесмена Новицкого превысила 9 млрд рублей. Уточняется, что требования кредиторов к Новицкому составляют почти 12 млрд рублей.
