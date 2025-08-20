Ричмонд
Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле

Два автомобиля столкнулись на внутренней стороне ТТК в Гагаринском тоннеле. Об этом в среду, 20 августа, сообщила пресс-служба Дептранса.

Движение в районе аварии затруднено, водителям посоветовали выбирать пути объезда.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — сообщили в Telegram-канале ведомства.

До этого мотоциклист на полном ходу влетел в машину в центре Москвы. Легковой автомобиль выезжал на дорогу, когда в него врезался байкер. Травмы, полученные пострадавшим, оказались смертельными. Он скончался до прибытия скорой.

Ранее авария произошла на внутренней стороне 54-го километра МКАД, там перевернулся грузовик. До этого фура столкнулась с «газелью» на 36-м километре МКАД. В результате аварии, по предварительным данным, есть пострадавшие.