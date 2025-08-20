ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Ленинградском шоссе в районе дома 61. Об этом в среду, 20 августа, сообщила пресс-служба Дептранса.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Движение по шоссе в сторону центра затруднено, водителям посоветовали выбирать пути объезда, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
До этого авария с участием нескольких машин произошла на Балаклавском проспекте около дома 56. Объехать место аварии можно только по полосе встречного направления.
Ранее в районе Андроновского шоссе в Москве было затруднено движение автомобилей. Пробка растянулась на 1,5 километра. Причиной этому стала произошедшая около дома № 7 авария. На месте работали оперативные службы города.