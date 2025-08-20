В Красноярском крае грузовой поезд снес нарушивший правила переезда автомобиль

Утром 20 августа в Красноярском крае на железнодорожном переезде между станциями Кошурниково и Стофато грузовой поезд столкнулся с автомобилем «Хендэ». В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути.
Машинист локомотива заметил легковушку и успел применить экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.
«Cхода подвижного состава не произошло, ожидаются задержки в движении поездов. Обстоятельства происшествия выясняются», — добавила пресс-служба ведомства.
В КрасЖД добавили, что ожидается задержка пассажирского поезда № 138 Абакан — Иркутск.
Предварительно, в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля — его доставили в больницу.
В правоохранительных органах напоминают: водители транспортных средств должны уступать дорогу поезду.