В Красноярском крае грузовой поезд снес нарушивший правила переезда автомобиль

Поезд столкнулся с иномаркой в Красноярском крае.

Источник: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Утром 20 августа в Красноярском крае на железнодорожном переезде между станциями Кошурниково и Стофато грузовой поезд столкнулся с автомобилем «Хендэ». В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали, что водитель иномарки проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пути.

Машинист локомотива заметил легковушку и успел применить экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

«Cхода подвижного состава не произошло, ожидаются задержки в движении поездов. Обстоятельства происшествия выясняются», — добавила пресс-служба ведомства.

В КрасЖД добавили, что ожидается задержка пассажирского поезда № 138 Абакан — Иркутск.

Предварительно, в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля — его доставили в больницу.

В правоохранительных органах напоминают: водители транспортных средств должны уступать дорогу поезду.